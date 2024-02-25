Дом двухэтажный, восьми квартирный, 1954 года постройки. В настоящее время жильцов дома отправили в пункт временного размещения

В Барнауле ночью 25 февраля произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице 2-й Строительной, 42, сообщает пресс-центр городской администрации.

Во время пожара из дома эвакуировали 17 человек, из них трое детей.

По данным ГУ МЧС по краю, очаг возгорания находился в одной из квартир на первом этаже, было плотное задымление. Бойцы эвакуировали 14 человек, в том числе двоих детей, ещё шестеро вышли самостоятельно. В результате случившегося пострадал мужчина – надышался дымом. Его госпитализировали в медучреждение.

Площадь возгорания составила порядка 30 кв.м. Причина пожара выясняется.

Для жильцов дома развернули пункт временного размещения (ПВР) по адресу: улица Советской армии, 73. В настоящее время в ПВР находятся восемь человек.

Глава города Вячеслав Франк осмотрел пункт временного размещения и поручил обеспечить людей всем необходимым. Также Франк побывал на месте пожара.

В ближайшее время специалисты обследуют дом и сделают заключение о возможности его дальнейшей эксплуатации.

Охрану дома и общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции.

Взято отсюда