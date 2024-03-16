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В Барнауле произошло ДТП на улице Балтийской – есть пострадавший

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В Барнауле произошло ДТП на улице Балтийской – есть пострадавший

Фото: Барнаул 22

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что оба транспортных средства сильно повреждены: у них разбита передняя часть.

В Барнауле 16 марта в районе дома на улице Балтийская в районе дома 93 произошло ДТП – столкнулись две иномарки, сообщает “В курсе 22”.

В результате аварии 24-летний водитель автомобиля Toyota Cresta получил травмы, ему оказана медицинская помощь. 32-летний водитель Nissan Teana не пострадал.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Ранее сообщалось , что в Барнауле в районе дома на улице Антона Петрова, 195А произошло ДТП: столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Volkswagen Polo. После столкновения оба авто наехали на препятствия.

Взято отсюда.

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