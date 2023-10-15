ДТП в Барнауле Фото: В Курсе 22

В аварию попал пассажирский автобус. Есть ли в ДТП пострадавшие, уточняется. Подробности происшествия будут известны позже

14 октября в барнаульском поселке Власиха произошло ДТП – столкновение транспортных средств, сообщает телеграм-канал “В Курсе 22”.

По словам очевидцев, на мосту столкнулись Mitsubishi Lancer и автобус.

О пострадавших не сообщается. На месте работала скорая помощь и полиция.

Ранее сообщалось, что в Барнауле фура “вписалась” в легковушку на проспекте Калинина.

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