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В Барнауле прокомментировали текучку педагогов школы №75

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В Барнауле прокомментировали текучку педагогов школы №75

Школа. Учитель Фото: Анна Меньшикова

Как заявили в мэрии, ротация работников в школе идет по естественным причинам: кто-то выходит на заслуженный отдых, меняет место жительства, переходит в другую школу

Школа №75 Барнаул укомплектована учителями и другими работниками. Об этом заявили в городском комитете по образованию после появления информации о текучке персонала в учреждении.

По данным комитета, открытые вакансии учителей в школе отсутствуют, а образовательный процесс проходит в штатном режиме.

При этом доля педагогических работников со стажем в школе 5 лет и более составляет 72% от общего количества педагогов. В школе работает также семь молодых специалистов.

“Ротация педагогических кадров в школе №75 находится на уровне среднегородских показателей. Также стоит отметить, что за последние два года в школе на 5,9% выросло качество знаний обучающихся”, – подчеркнули там.

Взято отсюда

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