Поиски пропавшего человека Фото: "Лиза Алерт"
Школьник пропал без вести в конце прошлой недели. Где он находится сейчас, неизвестно. В настоящее время его разыскивают волонтеры и полиция
В Барнауле разыскивают 13-летнего школьника. Об этом сообщил поисковый отряд “ЛизаАлерт” во “ВКонтакте”.
Известно, что подросток пропал 10 марта. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 177 см, худощавое телосложение, карие глаза и темно-русые волосы.
Одежда: черно-белая куртка, черные штаны, белые кроссовки и черная шапка.
Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить об этом по телефонам: 112 или 8 800 700 54 52.
UPD: мальчик найден, жив.
Напомним, что ранее в Змеиногорске пропал 16-летний подросток. Его поиски продолжаются по сей день.
Взято отсюда