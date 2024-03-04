реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле прошёл форум женщин Алтайского края

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле прошёл форум женщин Алтайского края

Глава региона Виктор Томенко поздравил их с наступающим праздником и вручил награды.

На форум приехали женщины из разных районов и городов региона. Это представительницы прекрасной половины, которые внесли заметный вклад в развитие края и его сельских территорий. Заслуженные педагоги-наставники, лучшие медицинские и социальные работники, успешные женщины-предприниматели и промышленники, а также координаторы благотворительных программ. Самые активные из них получили награды, в том числе благодарственные письма Президента России и краевые почётные грамоты. Также сегодня вручили медали от главы региона и Правительства Алтайского края «За заслуги во имя созидания», «Дочерям Отчизны» и «За заслуги перед обществом».

Редакция «Вести Алтай»

Взято отсюда.

новости горного алтая на сегодня , новости горного алтая лента новостей ,

горняк22 телеграм

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» построено и отремонтировано более 200 объектов

Их протяженность составила более 304 километров. В 2023 гожу работы…

Узнать больше

Суд решил, что за страдания покусанного собакой ребенка заплатит бюджет Барнаула

Ответ на вопрос, кто отвечает за то, что бродячая собака…

Узнать больше

День 740-й. Самое важное к утру 5 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp