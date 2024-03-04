В Барнауле прошёл форум женщин Алтайского края

Глава региона Виктор Томенко поздравил их с наступающим праздником и вручил награды.

На форум приехали женщины из разных районов и городов региона. Это представительницы прекрасной половины, которые внесли заметный вклад в развитие края и его сельских территорий. Заслуженные педагоги-наставники, лучшие медицинские и социальные работники, успешные женщины-предприниматели и промышленники, а также координаторы благотворительных программ. Самые активные из них получили награды, в том числе благодарственные письма Президента России и краевые почётные грамоты. Также сегодня вручили медали от главы региона и Правительства Алтайского края «За заслуги во имя созидания», «Дочерям Отчизны» и «За заслуги перед обществом».

Редакция «Вести Алтай»

Взято отсюда.

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