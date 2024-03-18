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В Барнауле прошел конкурс красоты «Маленькая Особенная Мисс»

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В Барнауле прошел конкурс красоты «Маленькая Особенная Мисс»

16 марта в Барнауле прошел третий ежегодный конкурс «Маленькая Особенная Мисс» среди девочек с особенностями развития.

Корону завоевала 11-летняя Алена Полуэктова. Она покорила всех своей харизмой, искренностью и стихотворением про маму. Жюри единогласно отдали свои голоса ей.

Победительницу награждали Мисс Вселенная-2002 – Оксана Федоровна вместе с Михуткой.

Фото: «Михутка» Оксану удивили все конкурсантки. Она похвалила каждую за упорство, борьбу и поблагодарила родителей.

В этом году мероприятие собрало полный зал. Гости не пожалели оваций для юных красавиц. Многие в соцсетях поблагодарили «Михутку» за организацию.

«Спасибо за такой чудесный конкурс. Мы получили незабываемые эмоции и яркие впечатления на всю жизнь!», – пишет пользователь.

«Спасибо проекту «Михутка» за замечательный конкурс, спасибо, что дали возможность участвовать в нём! Эмоции непередаваемые, дочь счастлива! Михутка ты лучший и любимый Мишка!!!», – поделилась эмоциями мать одной из участниц.

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Взято отсюда.

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