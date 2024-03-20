В Барнауле прошёл конкурс «Пожарная ярмарка»

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» с 4 по 18 марта в МБУ ДО «БГСЮТ» проходил муниципальный этап краевого детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная ярмарка». В конкурсе приняли участие более 150 учащихся из 42 образовательных организаций города, из них 1 дошкольная образовательная организация и 5 организаций дополнительного образования. Конкурс «Пожарная ярмарка» позволил ребятам раскрыть свои творческие возможности в полной мере. В детских рисунках – тушение лесных пожаров, спасение животных, работа пожарных, а в номинации декоративно-прикладное творчество участники представили работы разной техники выполнения: выжигание, роспись, вязание, коллажи и другое. Пожарная техника из разных материалов в номинации «Технические виды творчества», и многое-многое другое. Конкурсной комиссии, а это опытные педагоги МБУ ДО «ДХТД», МБУ ДО «БГДЮЦ», МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ», пришлось очень трудно. По сравнению с прошлым годом, по мнению всех членов комиссии, работы в этом году очень сильные. Победителями стали учащиеся образовательных организаций: МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ», МБУ ДО «ЦРТДиЮ», МБОУ СОШ № 55, 63, 68, 76, 81, 84, 88, 93¸ 106, 134, 136, лицеи №101, 112, 124, гимназия № 22. Самые лучшие работы, занявшие первое место, примут участие в Краевом детско-юношеском тематическом конкурсе «Пожарная ярмарка». Барнаульская городская станция юных техников благодарит педагогов и всех ребят за участие в выставке и приглашает учащихся школ города в период весенних каникул посетить выставку «Пожарная ярмарка-2024».

Взято отсюда.

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