В Барнауле прошел масштабный митинг-концерт «Вместе! За Россию!»

«Единая Россия» 12 марта организовала по всей стране митинги-концерты «Вместе! За Россию!». Центральной площадкой стал Волгоград. В Барнауле на митинг-концерт в Алтайском филиале РАНХиГС собрались 500 человек. Это партийцы и сторонники «Единой России», молодежь Барнаула, общественные деятели, участники СВО и добровольцы.

На связь с центральной площадкой митинга-концерта из Барнаула вышла Марьяна Лысенко – главный врач городской клинической больницы №52 Департамента здравоохранения города Москвы. Указом президента за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией, ей присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

«Я много езжу по регионам и сегодня оказалась в месте силы. Это удивительное место, в котором сотни лет трудились вопреки всему настоящие сибиряки. Это место трудовой доблести, место, где формировались сибирские дивизии, которые сломали хребет фашистам. Здесь живут молодые и уверенные в себе люди, которые привыкли делать свой выбор от души и сердца, отвечать за свое будущее и за будущее своих детей», – рассказала Марьяна Лысенко.

Участников митинга-концерта в Барнауле приветствовали председатель Алтайского краевого Заксобрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко, заслуженная артистка России Виктория Гальцева, руководитель краевого штаба Российских студенческих отрядов Маргарита Барсукова, участник спецоперации и депутат краевого парламента Владимир Громов.

«В чем главная отличительная особенность нашей страны? В том, что мы одна дружная семья, одна дружная команда. Мы едины. Это доказывает история. Во времена Минина и Пожарского, когда страна была на грани развала, народ объединился и этого не допустил. Мы победили в Отечественной войне 1812 года, в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В 2000 году, когда наши недоброжелатели захотели ослабить страну, наш лидер объединил все народы под лозунгом «Единая Россия». Сегодня наши ребята – участники специальной военной операции – выполняют священный долг на фронте, отстаивая суверенитет государства, а мы способствуем общей победе в тылу. Такой народ не победить!» – сказал Александр Романенко.

В победе России благодаря единству народа уверен и Владимир Громов. «Натовская коалиция вместе с украинскими прихвостнями объединились, чтобы сломать Россию. Этого не получится никогда, потому что Россия –сильная, мощная страна. На освобожденных территориях российскую армию ждали для того, чтобы мы принесли туда мир, благополучие и процветание», – сказал участник спецоперации.

Перед собравшимися в Алтайском филиале РАНХиГС выступили кавер-группа «Фогель и Ко», творческие коллективы Барнаула.

Митинги-концерты, которые «Единая Россия» провела 12 марта в регионах, собрали более 200 тысяч человек.