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В Барнауле прошел митинг-концерт, посвященный 70-летию освоения целины

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В Барнауле прошел митинг-концерт, посвященный 70-летию освоения целины

1 марта в Барнауле прошла театрализованная реконструкция встречи первого поезда с целинниками, приехавшими в Алтайский край в 1954 году

1 марта на барнаульском железнодорожном вокзале прошел митинг-концерт, посвященный прибытию в Алтайский край первых целинников в 1954 году, сообщили в пресс-службе губернатора.

Организаторы постарались воспроизвести события тех лет – провели театрализованную реконструкцию встречи первого поезда с целинниками.

Театрализованная реконструкция встречи первого поезда с целинниками Фото: Михаил Литвинов Театрализованная реконструкция встречи первого поезда с целинниками Фото: Михаил Литвинов

В мероприятии участвовали студенты и учащиеся, творческие коллективы из разных городов и районов края. На митинге использовали транспаранты и ретротехнику, лозунги и песни тех лет.  

Митинг-концерт, посвященный 70-летию освоения целины Фото: Михаил Литвинов

Губернатор края Виктор Томенко записал специальное видеообращение к участникам митинга-концерта. 

– Освоение целины — особый период нашей истории, которым мы можем гордиться. Поднимать целину в Сибирь, на Алтай ехали со всей страны. Это было самое массовое движение добровольцев в послевоенные годы, – рассказал губернатор.

Он также отметил, что плодородная пашня — это важнейший ресурс, богатство, гарант продовольственной безопасности всей страны и в наши дни. А агропромышленный комплекс Алтайского края — гордость всей страны на протяжении вот уже нескольких десятков лет.

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