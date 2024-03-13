На митинге-концерте собрались партийцы и сторонники “Единой России”, молодежь Барнаула, общественные деятели, участники СВО и добровольцы

12 марта “Единая Россия” организовала по всей стране митинги-концерты “Вместе! За Россию!”. Центральной площадкой стал Волгоград. В Барнауле на митинг-концерт в Алтайском филиале РАНХиГС собрались 500 человек.

На связь с центральной площадкой митинга-концерта в Барнауле вышла главный врач городской клинической больницы №52 Москвы Марьяна Лысенко. Указом президента за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией, ей присвоено звание Героя Труда России.

“Я много езжу по регионам и сегодня оказалась в месте силы. Это удивительное место, в котором сотни лет трудились вопреки всему настоящие сибиряки. Это место трудовой доблести, место, где формировались сибирские дивизии, которые сломали хребет фашистам. Здесь живут молодые и уверенные в себе люди, которые привыкли делать свой выбор от души и сердца, отвечать за свое будущее и за будущее своих детей”, – рассказала Марьяна Лысенко.

Участников также приветствовали председатель АКЗС, секретарь регионального отделения “Единой России” Александр Романенко, заслуженная артистка России Виктория Гальцева, руководитель краевого штаба Российских студенческих отрядов Маргарита Барсукова, участник спецоперации и депутат краевого парламента Владимир Громов.

“В чем главная отличительная особенность нашей страны? В том, что мы одна дружная семья, одна дружная команда. Мы едины. Это доказывает история. Во времена Минина и Пожарского, когда страна была на грани развала, народ объединился и этого не допустил. Мы победили в Отечественной войне 1812 года, в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В 2000 году, когда наши недоброжелатели захотели ослабить страну, наш лидер объединил все народы под лозунгом “Единая Россия”. Сегодня наши ребята – участники специальной военной операции – выполняют священный долг на фронте, отстаивая суверенитет государства, а мы способствуем общей победе в тылу. Такой народ не победить!” – сказал Александр Романенко.

Владимир Громов уверен, что Россия победит благодаря единству народа.

“Натовская коалиция вместе с украинскими прихвостнями объединились, чтобы сломать Россию. Этого не получится никогда, потому что Россия сильная, мощная страна. На освобожденных территориях российскую армию ждали для того, чтобы мы принесли туда мир, благополучие и процветание”, – сказал участник спецоперации.

Перед собравшимися выступили кавер-группа “Фогель и Ко”, творческие коллективы Барнаула.

Митинги-концерты, которые “Единая Россия” провела в регионах, собрали более 200 тысяч человек.

Взято отсюда