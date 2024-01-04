В Барнауле прошёл отборочный тур городского конкурса “Всей семьёй на старт”

3 января на хоккейной коробке прошли районные отборочные туры Городского спортивно-игрового конкурса «Всей семьей на старт», посвященного Году семьи в России. Главным организатором соревнований является Детско-юношеской центр Индустриального района Барнаула. ​ В конкурсе приняли участие 32 семьи из 28 школ города. Глава администрации Индустриального района города Барнаула Денис Павлович Летягин сказал приветственное слово и поздравил всех участников конкурса. Мероприятие прошло в 3 потока и было направлено на укрепление семейных взаимоотношений, популяризацию здорового образа жизни. Представители каждого района города, кто занял призовые места в соревнованиях, приглашены на городской финал конкурса, который состоится в апреле 2024 года. Призовые места соревнования: 1 место – семьи Птичкиных, Симаковых, Еськовых, Петровых, Аксёновых 2 место – семья Бычковых, Скурыдиных, Карпенко, Багировых 3 место – семья Ботвиновых, Слободчиковых, Сенченко, Костенко, Лопатиных ​ Главным талисманом соревнований стал символ года – Дракон. Этот сказочный персонаж посетил мероприятие, поддержал команды и наградил участников. По итогу конкурса призеры и победители получили памятные подарки от организаторов. Спортивно-игровой проект «Всей семьей на старт» является традиционным и проходит каждый год 3 января. Он дарит всем присутствующим настоящий​ праздник здоровья, крепких семейных отношений, хорошее настроение и заряд бодрости на новый год.

Взято отсюда.

свежие новости алтай , алтай новости происшествия ,