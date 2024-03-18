Участники чемпионата установили рекорды. Так, барнаульский школьник Егор Тиманов собрал карту России за 4 минуты 10 секунд и занял I место в индивидуальном зачете

В Барнауле прошел первый краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт. В том, кто быстрее соберет “мозаики” в видео географических карт РФ и Алтайского края, соревновались более 300 участников со всего края.

Инициатором проведения чемпионата выступило Алтайское краевое отделение Русского географического общества, активно продвигающее этот вид интеллектуальных игр в регионе.

Спилс-карты – уникальный инструмент для проверки географических знаний: знать взаимное расположение элементов карты может лишь тот, кто достаточно хорошо знает свою страну и регион. А сбор на время позволяет проверить уровень знаний соревнующихся и определить лучших, объяснила председатель АКО РГО Ирина Архипова.

В чемпионате использовался олимпийский принцип: по итогам первых командных состязаний определили пять команд, показавших лучшее время, и уже они соревновались между собой. По итогам лучшие знатоки географии оказались из Барнаула, Бийска, ЗАТО Сибирский, Третьяковского, Панкрушихинского, Заринского, Косихинского, Тальменского, Солонешенского, Третьяковского и Поспелихинского районов.

Лучшие показатели среди команд у ребят из команды “Созвездие”. Они собрали карту Алтайского края за полторы минуты, России – за 2,14 минуты. Кроме того, пять участников получили удостоверения “Знаю Россию” – это те, кто собрал карту страны меньше чем за 8 минут.

Чемпионат по спилс-картам в Барнауле Фото: Предоставлено организатором

Как призналась учитель географии Гавриловской школы Анастасия Нижник из Поспелихинского района, радостно было встретить на чемпионате большое количество единомышленников, объединенных любовью к изучению родной земли.

“Почему мы начали заниматься данным проектом? При изучении географии в школах сейчас слишком мало внимания уделяется практике, изучению территории родного края и страны. Спилс-карты помогают тренировать знание карт: административно-территориального устройства края и субъектов РФ”, – сказала она.

Советник директора по воспитанию, учитель начальных классов Поспелихинской школы №1 Анастасия Кирсанова сказала, что спилс-картами заинтересовались не только дети, но и их родители, так что появилась идея создания семейных команд.

Много полезного вынесли из чемпионата и сами участники. Ученик шестого класса Озимовской школы Поспелихинского района Анатолий Пешков отметил, что ему нравится собирать спилс-карты, потому что это интересно, а также развивает память и мышление. По его словам, он уже выучил все районы Алтайского края, и в будущем Анатолий хочет посетить их и посмотреть на их достопримечательности.

Ирина Архипова отметила. что самые высокие результаты были у тех команд и ребят, с кем постоянно занимались их учителя и педагоги, часто за счет своего личного времени. Так, команда дошкольников “Непоседы” детского сада №225 Барнаула справилась со сборкой спилс-карты быстрее, чем школьники младших классов.

Отмечается, что наряду с краевым отделением Русского географического общества партнерами и соорганизаторами чемпионата выступили министерство образования и науки Алтайского края, управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края при поддержке правительства Алтайского края, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова, Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения “Алтай”, Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова, а также институт географии Алтайского государственного университета.

Чемпионат прошел в рамках проекта “Моя карта Алтая”, реализуемого Алтайским краевым отделением Русского географического общества на средства Фонда президентских грантов.



Взято отсюда