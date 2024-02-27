В Барнауле прошел шахматный турнир «Мемориал Рувима Кура»

В Барнауле 24–25 февраля состоялся крупный шахматный турнир «Мемориал Рувима Кура», он имеет статус этапа Рапид Гран-при России. Впервые за 14-летнюю историю соревнований их выиграл иностранный спортсмен.

Проверенные друзья

Очередной «Мемориал Кура» собрал почти 150 участников из 14 регионов и трех стран – помимо россиян, выступали шахматисты из Казахстана и Германии. Приехали шесть гроссмейстеров, что в три раза меньше, чем в прошлом году. Но это объяснимо: у Барнаула случилось наложение с большим турниром в Подмосковье, организацией которого занимался Сергей Карякин. Призовой фонд там выше в несколько раз, да и ехать многим далеко не надо, так что выбор именитых спортсменов понятен.

Хотя у Алтая есть свои козыри. И многие гроссы возвращаются сюда из года в год – например, сибиряки Дмитрий Бочаров, Андрей Белозёров и Сергей Заблоцкий, челябинец Игорь Лысый.

– «Мемориал Кура» у меня любимый турнир, пятый год подряд приезжаю и встречаю здесь своих сибирских друзей, с которым еще в молодости играл на различных турнирах, – расплывается в улыбке чемпион России 2004 года Игорь Лысый. – Собираюсь наведываться в Барнаул и впредь, пока продолжаю играть в шахматы. Сейчас большую часть времени уделяю уже тренерской работе.

Полина Шувалова, член женской сборной России, чемпионка страны по быстрым шахматам 2018 года, трехкратная чемпионка мира среди девушек и юниорок, в Барнауле вспомнила, что такое тридцатиградусный мороз. Сама она родом из Орска, что на Южном Урале.

– У нас схожий климат. Закалка, наверное, сохранилась, но все равно ощущения непривычные. Отвыкла от холода. Сейчас довольно редко бываю за Уралом, – говорит Полина. – Я выступаю на «Мемориале Кура» второй год подряд. Нравятся атмосфера и организация, в Барнауле приятно играть, здесь очень комфортный шахматный клуб.

Дас ист фантастиш

В прошлом году особое внимание на «Мемориале Кура» было приковано к Тимуру Гарееву, который выступает под флагом США. На этот раз интерес вызвал молодой немецкий шахматист Диёр Бакиев. Однако выяснилось, что путь на турнир у него не занял много времени.

– Месяц назад с братом и мамой переехали в Горно-Алтайск. Где-то полгода вообще не было игровой практики, поэтому с удовольствием отправился на «Мемориал Кура», для меня это первый турнир в России, – рассказывает Диёр. – И хотелось сыграть именно в быстрые шахматы, хотя я всегда делал акцент на классику.

Бакиев отлично говорит по-русски, пусть и с некоторым европейским акцентом. Он родился во Франкфурте, в семье общение было на русском языке, но в школе на первый план вышли немецкий и английский. Диёр много раз представлял Германию на детско-юношеских первенствах Европы. О причинах переезда ответил так: «В Германии нам уже не нравилось жить, но отец пока остается там». О смене спортивного гражданства молодой шахматист пока не задумывался.

Бакиев выдал мощный старт, набрав пять очков из шести возможных, но затем потерпел несколько неудач, которые отбросили его в четвертый десяток. «Для первого такого турнира выступил нормально, соперники были сильные. Немного расстроила ничья в последнем туре», – подводит итоги немецкий шахматист.

Молодец, что приехал

Алтайский край давно наладил тесное шахматное сотрудничество с приграничной Павлодарской областью. Ее представители высадились на «Мемориале Кура» десантом из нескольких человек, но лавров не снискали. А вот еще один казахстанский шахматист Арыстан Исанжулов из Семея не стушевался в борьбе с российскими гроссами и занял чистое первое место, выиграв семь партий и четыре раза сыграв вничью. Действующего чемпиона Азии по блицу рассматривали как претендента на медали, но точно не относили к числу записных фаворитов.

– В своих силах был уверен, нацеливался на первую тройку, по рейтингу у меня пятый стартовый номер. Вообще в России играю довольно часто, такой же этап Рапид Гран-при выигрывал несколько лет назад в Нижнем Тагиле, – делится Исанжулов. – В Барнауле я впервые, от дома тут недалеко, 11 часов на поезде. Понравилась организация, особенно то, что все шло по расписанию, без задержек. Это редкость, как ни странно.

Кстати, Арыстан связан с нашим регионом. Его бабушка по материнской линии – уроженка Алтайского края. «Если пересечений с другими турнирами не будет, приеду в следующем году защищать титул», – обещает чемпион.

Серебряную медаль неожиданно для многих завоевал молодой красноярец Максим Тимошин. В последнем туре он обыграл мастера ФИДЕ Виталия Бояринцева из Барнаула, который допустил грубый зевок. А будь результат противоположным, в призерах оказался бы Бояринцев. Тимошин при равенстве очков по дополнительным показателям опередил Игоря Лысого и действующего чемпиона России по быстрым шахматам Романа Кезина из Новосибирска.

Среди женщин сильнейшей стала Полина Шувалова, среди девушек – Яна Жапова из Новосибирска, среди юношей – все тот же Максим Тимошин, среди ветеранов – барнаулец Юрий Разговоров. Лучший результат среди алтайских шахматистов в общем зачете показал Владимир Юсупходжаев, у него восемь очков и девятое место.

Справка Рувим Менделевич Кур (1934–2000). Выпускник Московского строительного института. Заслуженный строитель Российской Федерации. Первый на Алтае мастер спорта СССР по шахматам, шестикратный чемпион края. Многие годы возглавлял Алтайскую краевую федерацию шахмат. Фото: Виталий Уланов

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