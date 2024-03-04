В лыжном марафоне приняли участие большое количество барнаульцев. Некоторые пришли на праздник с детьми и домашними питомцами

В Барнауле в воскресенье, 3 марта, прошел традиционный лыжный марафон.

Участники стартовали на “Трассе здоровья” и преодолели дистанцию в 50 километров. Специально для праздника лыжню профессионально подготовили на протяжении всей дистанции.

Многие пришли на праздник целыми семьями с детьми, чтобы покататься на лыжах в красивом зимнем лесу и подышать свежим воздухом.

Взято отсюда