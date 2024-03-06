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В Барнауле прошёл военно-спортивный конкурс «А ну-ка, девушки!»

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В Барнауле прошёл военно-спортивный конкурс «А ну-ка, девушки!»

5 марта на базе школы № 64 прошёл военно-спортивный конкурс «А ну-ка, девушки!» среди учащихся патриотических объединений и отрядов «Юнармия» Барнаульского образовательного округа, посвященный Международному женскому дню 8 Марта. В конкурсе приняло участие более 100 девушек из 20 образовательных организаций.

В упорной и бескомпромиссной борьбе победителями в виде «Военно-спортивная эстафета» стали:

1 место – военно-патриотический клуб «Сибирь», МБУДО «Память» Пост №1 г. Барнаула».

2 место – военно-патриотический клуб «Русич». МБОУ ДО ДЮЦ города Новоалтайска.

3 место – военно-патриотический клуб «Воин» МАОУ «Лицей № 52» города Барнаула.

На состоявшемся конкурсе девушкам предстояло пройти тестирование на знание военной и государственной истории, представить свою команду в конкурсе визиток «Знакомьтесь – это МЫ!». По итогам конкурсной программы победителями и призерами стали:

1 место – военно-патриотический клуб «Память», МБУДО «Память» Пост №1 г. Барнаула».

2 место – военно-патриотический клуб «Сибирь», МБУДО «Память» Пост №1 г. Барнаула».

3 место – военно-патриотический клуб «Патриот» МБОУ «СОШ № 76» города Барнаула.

Поздравляем всех девушек и женщин с праздником весны!

Взято отсюда.

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