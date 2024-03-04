1 марта на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» состоялся 10-ый Открытый городской медиафорум информационных изданий, радио и видеопрограмм образовательных организаций Алтайского края «В ритме жизни».

Организатором события является МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Индустриального района города Барнаула и ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». Мероприятие проходит при поддержке Комитета по образованию города Барнаула, регионального ресурсного центра Федерального проекта по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации «Навигаторы детства», в рамках деятельности Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Алтайском крае.

Юбилейный медиафорум «В ритме жизни» – первый партнёрский проект «Детско-юношеского центра» Индустриального района города Барнаула и «Алтайского государственного университета». Форум проводится в рамках деятельности по созданию и развитию медиацентров в образовательных организациях города и края. Главная цель организаторов – расширение медиапространства и межмуниципальных связей для развития работы по направлению медиакоммуникации.

Участниками медиафорума стали 230 активистов школьных медиацентров с 8 по 11 класс и 90 педагогов школ Алтайского края. Также в рамках форума для педагогов организованы курсы повышения квалификации от ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» по теме «Медиаменторство: как создать медиацентр в школе».

Проведение медиафорума не остается без внимания и поддержки партнёров проекта: Издательского дома «Регион» и Краевого информационного канала «Катунь 24», Алтайского краевого отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Алтай», телеканала «Толк», медиакомьюнити Медиа.Hub «Алтайского государственного университета», студии тележурналистики «Панорама+» (Дом художественного творчества детей города Барнаула).

Помощь в обучении актива, подготовке содержательной части форума оказали специалисты и преподаватели «Алтайского государственного университета».

Для участников форума подготовлена насыщенная программа: образовательные экскурсии в лучшие телевизионные компании края, посещение галереи «Universum» «Алтайского государственного университета», теоретические лекции преподавателей, мастер-классы специалистов комьюнити Media.Hub, посещение современных лабораторий медиаискусства, практика в телерадиостудии и работа над выпуском совместной газеты редакции газеты «За науку» «Алтайского государственного университета».

Традиционным мероприятием форума является всероссийский проект «Классные встречи». В этот раз гостем мероприятия стал директор Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Алтай» – Олег Николаевич Говорщенко.

Всем участникам вручены сертификаты об участии и прохождении обучения, а также памятные подарки. Завершится медиафорум подведением итогов работы образовательных площадок в тесном кругу единомышленников креативных направлений медиасферы.

Взято отсюда