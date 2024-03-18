Специалисты комитета общественных связей и безопасности администрации города Барнаула совместно с народной дружиной «Барнаульская» и представителями полиции вышли на улицы краевой столицы для проведения антинаркотической акции. В этот раз она заключалась в раздаче профилактических листовок жителям города и закрашивании трафаретных надписей, содержащих адреса онлайн-магазинов по продаже запрещенных веществ.

– Буклеты для антинаркотической акции мы подготовили совместно с наркологическим диспансером, – рассказывает Виталина Старцева, главный специалист комитета общественных связей и безопасности администрации города Барнаула. – Привлекли к участию народную дружину и сотрудников отдела пропаганды управления по контролю за оборотом наркотиков. Обычно мы всегда работаем в одной команде.

Было принято решение выйти с раздачей листовок в самый центр города – у ТЦ «ЦУМ» – и не спроста. Главной целевой аудиторией выступает молодежь, а именно здесь их наибольшая проходимость, так как рядом два крупнейших вуза – Алтайский государственный университет и технический университет имени И.И. Ползунова.

Жители города охотно брали листовки, с этим этапом акции организаторы справились быстро и перешли ко второму – закрашиванию надписей с информацией об онлайн-магазинах по распространению запрещенных веществ либо о возможности заработать наркокурьером. Такие периодически появляются на фасадах зданий, гаражей и других сооружений.

– С наступлением весны будем активизировать работу в этом направлении и выходить на подобные акции не реже, чем раз в неделю, – подчеркивает Виталина Старцева.

В этот раз поддержку в проведении мероприятия оказали дружинники из звена «Локомотивное».

– Подобная акция для нас не в новинку. Я сама уже участвую не один год, – делится Валентина Игнатьева. – В основном работаем на своей территории, я, в частности, курирую район улицы Антона Петрова, Коммунаров. Листовки обычно разносим по школам, кладем в почтовые ящики, вручаем и просто прохожим на улице. Еще расклеиваем листовки другого формата на информационных стендах. В этом году уже сделали четыре рейда. Считаю такой формат довольно эффективным, потому что есть возможность охватить большое количество горожан.

Комитет общественных связей и безопасности администрации города Барнаула на регулярной основе проводит различные акции по противодействию наркотиков. Только за прошлый год специалисты подготовили порядка 7,5 тысячи листовок. Значительную часть из них забрала народная дружина для раздачи на своих участках. Другая – была передана УМВД по г. Барнаулу, а именно участковым уполномоченным. Листовки также предоставляются Миграционной службе.

Взято отсюда