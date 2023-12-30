В Барнауле прошла «Крайкомовская елка»

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы Мария Прусакова поздравила с новогодним праздником детей и внуков коммунистов и сторонников партии.

Новогодний утренник прошел 30 декабря в Алтайском крайкоме КПРФ. Такие праздники уже стали доброй традицией и проводятся краевой партийной организацией седьмой год подряд. На них собираются не только дети коммунистов из Барнаула, но и близлежащих районов – Первомайского и Павловского. Очередной новогодний праздник посетили около семидесяти ребятишек. С поздравлениями и напутственным словом к собравшимся обратилась Мария Прусакова, первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Госдумы. Она пожелала, чтобы волшебный Новый год принес каждому исполнение самых заветных желаний, счастья и удачи. Затем для детей состоялось сказочное новогоднее представление. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и героями новогодних сказок дети водили хороводы, прыгали, плясали, хлопали в ладоши. А затем вместе со сказочными героями зажгли разноцветными огнями елку. Веселые конкурсы и соревнования никого не оставили равнодушным, дети получили море эмоций и позитива. А в завершение каждый получил сладкий новогодний подарок.

Взято отсюда.

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