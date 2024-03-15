Молодежная социально-информационная акция о вреде употребления и недопустимости распространения наркотических средств прошла на улицах города.

Акция прошла в преддверии Всероссийской акции “Сообщи, где торгуют смертью!” при поддержке Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю и Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Информационные листовки раздали студенты “Форум-театра” Алтайского государственного педагогического университета и депутаты молодежного Парламента города Барнаула.

Также в рамках акции были распространены листовки, посвящённые профилактике экстремизма и идеологии терроризма.



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