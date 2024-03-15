реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле прошла молодежная социально-информационная акция по профилактике наркомании

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле прошла молодежная социально-информационная акция по профилактике наркомании

В Барнауле прошла молодежная социально-информационная акция по профилактике наркомании

В Барнауле прошла молодежная социально-информационная акция по профилактике наркомании

В Барнауле прошла молодежная социально-информационная акция по профилактике наркомании

В Барнауле прошла молодежная социально-информационная акция по профилактике наркомании

В Барнауле прошла молодежная социально-информационная акция по профилактике наркомании

В Барнауле прошла молодежная социально-информационная акция по профилактике наркомании

В Барнауле прошла молодежная социально-информационная акция по профилактике наркомании

Молодежная социально-информационная акция о вреде употребления и недопустимости распространения наркотических средств прошла на улицах города.

Акция прошла в преддверии Всероссийской акции “Сообщи, где торгуют смертью!” при поддержке Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю и Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Информационные листовки раздали студенты “Форум-театра” Алтайского государственного педагогического университета и депутаты молодежного Парламента города Барнаула.

Также в рамках акции были распространены листовки, посвящённые профилактике экстремизма и идеологии терроризма.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России

Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России

Президент Путин пообещал наказать Украину за удары по территории России…

Путин заявил о побеге атаковавших Россию бойцов ВСУ с потерями

Путин заявил о побеге атаковавших Россию бойцов ВСУ с…

Путин заявил, что атаковавшие территорию России бойцы ВСУ бежали с…

Акинфеев оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Акинфеев оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Акинфеев в ответ на слова Карпина заявил, что нужно развивать…

Евросоюз решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций

Евросоюз решил усилить борьбу с обходом антироссийских санкций

Евросоюз начал работу над 14-м пакетом антироссийских санкций Руководство Евросоюза…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp