В Барнауле прошла памятная церемония возложения цветов к Мемориалу Славы

В Алтайском крае проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Сегодня, 23 февраля, в Алтайском крае проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Они начались памятной церемонией на Мемориале Славы Барнаула, сообщили в пресс-службе губернатора Алтайского края.

По традиции губернатор края Виктор Томенко возложил цветы к скульптурной группе «Прощание», монументу павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена «Золотая Звезда», а также к пантеону с именами погибших воинов. В церемонии возложения цветов приняли участие также представители органов власти всех уровней и общественных организаций края.

Открылась памятная церемония минутой молчания, которую предваряли строки из стихотворения:

«Все помнится – ничто не позабыто,

Все помнится – никто не позабыт:

И днем,и ночью в чаше из гранита

Святое пламя трепетно горит!

..Неугасима память поколений!»

И подвиг тех, кого так свято чтим!»

погода на месяц , какая погода ,

Взято отсюда