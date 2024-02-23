В Барнауле прошла памятная церемония возложения цветов к Мемориалу Славы

В Алтайском крае проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
Сегодня, 23 февраля, в Алтайском крае проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Они начались памятной церемонией на Мемориале Славы Барнаула, сообщили в пресс-службе губернатора Алтайского края.
По традиции губернатор края Виктор Томенко возложил цветы к скульптурной группе «Прощание», монументу павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена «Золотая Звезда», а также к пантеону с именами погибших воинов. В церемонии возложения цветов приняли участие также представители органов власти всех уровней и общественных организаций края.
Открылась памятная церемония минутой молчания, которую предваряли строки из стихотворения:
«Все помнится – ничто не позабыто,
Все помнится – никто не позабыт:
И днем,и ночью в чаше из гранита
Святое пламя трепетно горит!
..Неугасима память поколений!»
И подвиг тех, кого так свято чтим!»
погода на месяц , какая погода ,
Взято отсюда