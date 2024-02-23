реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Барнауле прошла памятная церемония возложения цветов к Мемориалу Славы

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле прошла памятная церемония возложения цветов к Мемориалу Славы

В Алтайском крае проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Сегодня, 23 февраля, в Алтайском крае проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Они начались  памятной церемонией на Мемориале Славы Барнаула, сообщили в пресс-службе губернатора Алтайского края.

По традиции губернатор края Виктор Томенко возложил цветы к скульптурной группе «Прощание», монументу павшим кавалерам ордена Славы и кавалерам ордена «Золотая Звезда», а также к пантеону с именами погибших воинов. В церемонии возложения цветов приняли участие также представители органов власти всех уровней и общественных организаций края.

Открылась памятная церемония минутой молчания, которую предваряли строки из стихотворения: 

«Все помнится – ничто не позабыто,

Все помнится – никто не позабыт:

И днем,и ночью в чаше из гранита

Святое пламя трепетно горит!

..Неугасима память поколений!»

И подвиг тех, кого так свято чтим!»

погода на месяц , какая погода ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Ученые рассказали об инфекции, которая может привести к язве роговицы

Ученые рассказали об инфекции, которая может привести к язве роговицы

JAMA: вызывающая язву роговицы инфекция в два раза чаще встречается в селах…

Узнать больше
Цены на новостройки в КНР за январь упали еще на 0,3%, несмотря на господдержку

Цены на новостройки в КНР за январь упали еще на 0,3%, несмотря на господдержку

В январе цены на новое жилье в Китае упали еще на 0,3% месяц…

Узнать больше
Экзоскелет для людей с ослабленными ногами готовится к выходу на рынок

Экзоскелет для людей с ослабленными ногами готовится к выходу на рынок

MedicalXpress: экзоскелет для ног TWIN готовится к выходу на рынок В Италии разработали…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp