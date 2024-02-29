Об этом сообщает официальный сайт Барнаульской городской Думы. В слушаниях приняли участие председатель городской Думы Галина Буевич, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Оксана Финк, депутаты, рядовые барнаульцы. Мероприятие провел председатель комитета по законности и местному самоуправлению БГД Иван Огнев.

С докладом о предлагаемых изменениях выступила заместитель председателя правового комитета администрации города Барнаула Светлана Деньга.

По ее словам, последние изменения в городской устав были внесены 1 декабря 2023 года. Однако с учетом изменений действующего законодательства по вопросам местного значения города, а также правового регулирования вопросов обнародования муниципальных правовых актов, в настоящее время в Устав города требуется внести соответствующие изменения.

Светлана Деньга представила участникам слушаний ряд изменений в Устав города, связанных с необходимостью приведения документа в соответствие с федеральным и краевым законодательством.

Заместитель председателя рабочей группы по разработке проекта Устава города Барнаула Иван Огнев сообщил о том, что поступившие предложения экспертов и граждан, сбор которых осуществлялся в период со 2 по 21 февраля, а также тексты выступлений участников слушаний приобщаются к протоколу публичных слушаний и будут рассмотрены и включены рабочей группой в текст мотивированного заключения, которое будет обнародовано на официальном Интернет-сайте города и официальном сайте городской Думы. Протокол публичных слушаний, мотивированное заключение со всеми поступившими приложениями также будут направлены и в городскую Думу.

Участники публичных слушаний путем открытого голосования рекомендовали городской Думе принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края (в ред. решения от 01.12.2023 №254)».

По мнению руководителя фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслава Перерядова, процедура публичных слушаний позволяет депутатам выслушать вопросы барнаульцев и уже с учетом их мнений принимать решение относительно главного документа Барнаула на заседании Думы.

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