реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле прошли региональный Чемпионат и Первенство по бальным танцам

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле прошли региональный Чемпионат и Первенство по бальным танцам

От итогов выступлений на них во многом зависит весь предстоящий сезон участников.

Это спорт, в котором недостаточно просто выучить движения. На оценку судей влияет даже то, как партнёры сморят друг на друга. Чемпионат и Первенство Алтайского края по спортивным танцам с этого года – единственная возможность попасть на соревнования на уровне Сибири, а затем и России. Каждая пара выходила на паркет несколько раз. Самый сложный этап – двоеборье. Эта программа включает сразу 10 танцев – пять латиноамериканских, пять европейских. Участникам нужно в считанные секунды переключиться, к примеру, с румбы на пасодобль или с танго на вальс. А в полуфинале ещё и нововведение этого года – танец Вasiс. Главные болельщики, конечно, тренеры и родители. Пока первые пристально следят за техникой своих подопечных, вторые стараются поддержать морально. В чемпионате участвовали 40 пар в семи возрастных категориях – дети, юниоры, молодёжь, взрослые.

Эльмира Мальцева

Взято отсюда.

алтай последние новости , алтай новости происшествия ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Франк побывал на площадке разрушающегося дома в центре Барнаула

16.01.2024

 Интересное

Жительница Барнаула пожаловалась на нехватку автобусов в городе

16.01.2024

 Интересное

Путин включил президента РАН Красникова в состав Совета безопасности

16.01.2024

 Интересное

Вратарь “Динамо” рассказал, почему в Америке лучше, чем на Алтае

16.01.2024

 Интересное

Безрукая девушка из Новосибирска стала звездой клипа американской группы MGMT

16.01.2024

 Интересное

Такой день. Разрушающийся дом и проверка сестры вице-мэра Барнаула

16.01.2024

 Интересное

Морозы продолжаются. О погоде в Алтайском крае 16 января

16.01.2024

 Интересное

Морозы усиливаются. Какая погода будет в Алтайском крае на Крещение-2024?

16.01.2024

 Новости Алтай

80 000 солдат прорывают линию обороны – основные силы развернуты: что происходит на фронте?

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске