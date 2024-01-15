В Барнауле прошли региональный Чемпионат и Первенство по бальным танцам

От итогов выступлений на них во многом зависит весь предстоящий сезон участников.

Это спорт, в котором недостаточно просто выучить движения. На оценку судей влияет даже то, как партнёры сморят друг на друга. Чемпионат и Первенство Алтайского края по спортивным танцам с этого года – единственная возможность попасть на соревнования на уровне Сибири, а затем и России. Каждая пара выходила на паркет несколько раз. Самый сложный этап – двоеборье. Эта программа включает сразу 10 танцев – пять латиноамериканских, пять европейских. Участникам нужно в считанные секунды переключиться, к примеру, с румбы на пасодобль или с танго на вальс. А в полуфинале ещё и нововведение этого года – танец Вasiс. Главные болельщики, конечно, тренеры и родители. Пока первые пристально следят за техникой своих подопечных, вторые стараются поддержать морально. В чемпионате участвовали 40 пар в семи возрастных категориях – дети, юниоры, молодёжь, взрослые.

Эльмира Мальцева

Взято отсюда.

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