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В Барнауле прошли соревнования сильнейших легкоатлетов Алтайского края

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В Барнауле прошли соревнования сильнейших легкоатлетов Алтайского края

Среди участников состязаний был чемпион России 2023 года в беге на 400 метров Савелий Савлуков, на дистанции в 60 метров на региональных соревнованиях он стал вторым, его опередил Артём Лаптев.

Чемпионка России 2023 года среди женщин Виктория Погребняк финишировала на коронной дистанции первой.

Следующие соревнования, в которых примут участие Савелий Савлуков, Виктория Погребняк и Полина Ткалич (Миллер), состоятся в Екатеринбурге. В столице Урала 7 января 2024 года пройдут «Рождественские старты».

Взято отсюда.

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