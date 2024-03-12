Сегодня, 12 марта, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 145-летнему юбилею уголовно-исполнительной системы России «Служу России, служу Закону!». Мероприятие прошло в концертном зале «Сибирь».

Виктор Томенко поблагодарил сотрудников ФСИН за службу и успехи в воспитательной работе с гражданами, которые отбывают наказание и готовятся к последующей ресоциализации. Кроме того, он отметил, что в современных условиях перед всеми органами власти, обществом стоят новые важные задачи.

«И мечта, и пожелание у нас одно – поскорее достигнуть решения задач, которые поставлены в рамках специальной военной операции и достигнуть победы. Сегодня вклад разных организаций управления Федеральной службы исполнений наказания по Алтайскому краю заключается в том, чтобы обеспечивать фронт через участие в производстве столь нужной продукции. Кроме того, сегодня целый ряд заключенных получили право искупить свою вину перед обществом, выполнив свой гражданский воинский долг по защите страны. И в этом есть ваш вклад в дело перевоспитания людей, которые оказались в конфликте с законом», – подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил ветеранов службы за сохранение лучших традиций. Многие бывшие сотрудники УФСИН, вышедшие на заслуженный отдых, также ушли в зону СВО в качестве добровольцев или контрактников.

«Мы помним и чтим их заслуги, поддерживаем их семьи, их самих, также как и всех, кто сегодня стоит на передовом рубеже», – отметил Виктор Томенко.

Ряду работников уголовно-исполнительной системы региона были вручены краевые награды.

Взято отсюда