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В Барнауле прошло первенство Сибири по тхэквондо в олимпийской версии WTF

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В Барнауле прошло первенство Сибири по тхэквондо в олимпийской версии WTF

Награды оспаривали юноши и девушки от 15 до 17 лет.

Новые олимпийские надежды

В первый день состоялись состязания в дисциплине пхумсэ. Спортсмены демонстрировали владение базовой техникой тхэквондо. Среди смешанных двоек первенствовали Степан Иманкулов и Арина Фоминых из барнаульской спортшколы «Победа».

Второй и третий день были отведены под поединки. Всего на первенстве Сибири выступили 170 юношей и девушек из восьми регионов.

Победитель в каждой весовой категории получал прямую путевку на первенство России. Трое алтайских ребят побывали на вершине пьедестала: воспитанники СШОР «Олимпийские надежды» Богдан Павловских (45 кг) и Яна Новичихина (свыше 68 кг), а также Дмитрий Почтарёв (68 кг) из краевой спортшколы. Первых мест могло быть и больше, но Данил Кузьмин (55 кг) и Инна Пенкина (49 кг) свои финалы проиграли и стали серебряными призерами, а Алексей Слуянов (63 кг) неожиданно оступился в полуфинальном поединке, который поначалу уверенно выигрывал.

– На этот возраст мы возлагаем большие надежды, – отмечает старший тренер сборной Алтайского края по тхэквондо WTF Пётр Маркин. – В связи со всей обстановкой в мировом спорте переключаемся со старших на молодежь, чтобы имелся запас времени и можно было вывести ребят на высокий уровень. Нацеливаемся на следующую Олимпиаду, 2028 года.

Смена поколений

Пётр Маркин трудится старшим тренером еще и в молодежной сборной России. По его словам, Всемирная федерация тхэквондо одной из первых начала допускать наших спортсменов до международных соревнований. В июне российские тхэквондисты в нейтральном статусе выступали на чемпионате мира в Баку. Скоро будут крупные турниры в Турции и Сербии, но все равно ситуация остается нестабильной.

– Сохраняется неопределенность: спортивные организации допускают россиян, но правительство той или иной страны может просто не выдать визы. Такое уже случалось, например, в прошлом году на турнире в Таллине. А на тот же чемпионат мира в Баку не допустили двух наших мужчин, обнаружив в их социальных сетях фотографии на военную тематику, – рассказывает Маркин.

Но не только международная обстановка заставила алтайских тренеров сделать основной акцент на развитие резерва. Поколение взрослых спортсменов постепенно сходит. На уровне мужчин и женщин Алтайский край сейчас представляют лишь Ян Искуснов, Александр Митрохин и Екатерина Щукина. Двое из них – Ян и Екатерина – в этом году оканчивают магистратуру, после чего планируют перейти на тренерскую работу.

Самые титулованные ученики Петра Маркина – чемпион Европы, двукратный призер чемпионатов мира Альберт Гаун и чемпионка России, победительница и призер международных соревнований Анастасия Анохина – уже стали тренерами. Причем Альберт переехал в Республику Алтай, а Анастасия открыла в Барнауле собственный клуб «Тайбэк».

– Если бы не травма, полученная на чемпионате страны в 2020 году, возможно, выступала бы до сих пор. Но тренерская работа мне тоже очень нравится, постоянно узнаю что-то новое. Набрала около 40 ребятишек, занимаемся, – рассказывает Анастасия Анохина.

И Анохина, и Гаун в основном набрали совсем маленьких детей – от 5 до 9 лет, но своих спортсменов выставят уже на ближайшем первенстве Сибири среди кадетов (12–14 лет). По большому счету, это будет их тренерский дебют.

Анастасия с интересом наблюдала и за поединками первенства СФО среди спортсменов 15–17 лет. «Для себя отметила двух девочек из Ачинска. Понравился наш чемпион Богдан Павловских. Он делает сложную технику, пытается уже взрослую стратегическую работу выполнять и подстраивать соперника под себя. Это хорошее качество», – говорит Анохина.

Стабильная тройка

В командном зачете победителем прошедшего первенства Сибири стала сборная Новосибирской области. На втором месте – Красноярский край, на третьем – Алтайский край. Не считая пхумсэ, наши спортсмены завоевали восемь медалей: три золотые, две серебряные и три бронзовые.

В общем-то, все ожидаемо. Три этих региона на протяжении многих лет задают тон в сибирском тхэквондо. Вячеслав Митрофанов, старший тренер сборной Новосибирской области по кадетам, рассказал, что в Новосибирске и Бердске большая база и тренеров, и спортсменов, поэтому высокая внутренняя конкуренция обеспечивает рост мастерства, что в свою очередь позволяет удерживать лидирующие позиции на уровне округа.

Алтайских тхэквондистов в начале февраля ждет первенство края. По результатам этого турнира, а также первенства СФО, будет сформирована сборная региона для участия в первенстве России.

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Взято отсюда.

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