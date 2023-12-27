Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле прошло совещание заведующих дошкольными образовательными организациями

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле прошло совещание заведующих дошкольными образовательными организациями

В Барнауле прошло совещание заведующих дошкольными образовательными организациями

В Барнауле прошло совещание заведующих дошкольными образовательными организациями

Сегодня, 27 декабря, на базе городского психолого-педагогического центра «Потенциал» состоялось совещание заведующих дошкольными образовательными организациями города.

В ходе совещания участники совместно с главными специалистами отдела дошкольного образования рассмотрели итог тематической проверки на соответствие локальных нормативных актов детских садов законодательству РФ. А также итоги проверки по взаимодействию с семьей в рамках реализации образовательной программы дошкольного образования.

Далее заведующая детским садом №204 Татьяна Калмыкова рассказала об организации профессионального сообщества педагогов дошкольного образования города «Содружество». Она отметила, что сейчас в состав актива клуба педагогов «Содружество» входит 12 участников, в их числе – лауреаты профессиональных конкурсов, руководители дошкольных образовательных организаций, представители городского психолого-педагогического центра «Потенциал» и комитета по образованию.

– Клуб работает в четырех направлениях: методическое, консультативное, информационное и конкурсное, – рассказала Татьяна Калмыкова, – Направления включают в себя организацию семинаров, педагогических мастерских, мастер-классов, онлайн-консультирование по актуальным вопросам, участие в организации городских этапов конкурса «Воспитатель года».

Заместитель председателя комитета по образованию Василий Губанов доложил заведующим о необходимости организации бесперебойного функционирования детских садов в период Новогодних праздников. Он акцентировал внимание, что в данный период  необходимо обеспечить  круглосуточную связь для решения экстренных вопросов, а также провести дополнительные инструктажи безопасности с сотрудниками. 

Изменение порядка назначения выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах рассмотрела начальник отдела организационной работы Лариса Колченко. Она рассказала, что с января 2024 года изменилась форма и способы подачи заявления. Теперь заявления на компенсацию родители будут подавать в городской комитет по образованию, а подать заявление родители могут четырьмя способами: при личном обращении, почтовым отправлением, в электронной форме с использованием ЕПГУ и через электронную почту. 

В завершении совещания председатель городского комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ города Барнаула доложила об итогах конкурса руководителей «Социальное партнерство»

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

29.12.2023

 Происшествия

Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

29.12.2023

 Происшествия

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

29.12.2023

 Происшествия

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

29.12.2023

 Происшествия

Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

29.12.2023

 Происшествия

В Бийске при катании на снегокате пострадал подросток

29.12.2023

 Происшествия

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Происшествия

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Происшествия

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix