Сегодня, 27 декабря, на базе городского психолого-педагогического центра «Потенциал» состоялось совещание заведующих дошкольными образовательными организациями города.

В ходе совещания участники совместно с главными специалистами отдела дошкольного образования рассмотрели итог тематической проверки на соответствие локальных нормативных актов детских садов законодательству РФ. А также итоги проверки по взаимодействию с семьей в рамках реализации образовательной программы дошкольного образования.

Далее заведующая детским садом №204 Татьяна Калмыкова рассказала об организации профессионального сообщества педагогов дошкольного образования города «Содружество». Она отметила, что сейчас в состав актива клуба педагогов «Содружество» входит 12 участников, в их числе – лауреаты профессиональных конкурсов, руководители дошкольных образовательных организаций, представители городского психолого-педагогического центра «Потенциал» и комитета по образованию.

– Клуб работает в четырех направлениях: методическое, консультативное, информационное и конкурсное, – рассказала Татьяна Калмыкова, – Направления включают в себя организацию семинаров, педагогических мастерских, мастер-классов, онлайн-консультирование по актуальным вопросам, участие в организации городских этапов конкурса «Воспитатель года».

Заместитель председателя комитета по образованию Василий Губанов доложил заведующим о необходимости организации бесперебойного функционирования детских садов в период Новогодних праздников. Он акцентировал внимание, что в данный период необходимо обеспечить круглосуточную связь для решения экстренных вопросов, а также провести дополнительные инструктажи безопасности с сотрудниками.

Изменение порядка назначения выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в детских садах рассмотрела начальник отдела организационной работы Лариса Колченко. Она рассказала, что с января 2024 года изменилась форма и способы подачи заявления. Теперь заявления на компенсацию родители будут подавать в городской комитет по образованию, а подать заявление родители могут четырьмя способами: при личном обращении, почтовым отправлением, в электронной форме с использованием ЕПГУ и через электронную почту.

В завершении совещания председатель городского комитета профсоюза работников народного образования и науки РФ города Барнаула доложила об итогах конкурса руководителей «Социальное партнерство»

Взято отсюда