Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле простились с ветераном органов прокуратуры России Николаем Макеевым

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле простились с ветераном органов прокуратуры России Николаем Макеевым

Источник фото: Валерий Шутов SM News

9 января — ИА SM.News. Николай Николаевич Макеев с 1996 до 2019 года проходил службу в органах прокуратуры Российской Федерации. Последние 5 лет возглавлял кафедру «Прокурорское дело» в филиале РАНХиГС в Алтайском крае.

7 января 2024 года, в возрасте 60 лет, Николай Макеев перешёл в другой мир в результате сердечного приступа.

По словам прокурора Алтайского края в отставке Юрия Федоровича Параскуна: «Не будучи глубоко погруженным в знания Православия, слышал, что упокоившиеся в Рождество Христово и Пасху попадают в Царствие Божие без необходимых в Верховном Царстве процедур. Напрямую! Уверен, что для Николая Макеева, прожившего действительно праведную жизнь, это правило применимо несомненно».

Траурные обряды прошли сегодня в Барнауле в память о бывшем руководителе кадровой службы Прокуратуры Алтайского края, затем получившего закалку в должностях заместителя прокурора Республики Хакасия, Республики Алтай — Николае Николаевиче Макееве.

Источник фото: Валерий Шутов SM News

На городском Черницком кладбище состоялись похороны. Поминки прошли в здании РАНХиГС при поддержке ректора алтайского филиала Игоря Панарина. Николая Макеева вспоминали коллеги по прокуратуре и преподаватели виднейшего российского вуза. В каждом слове звучали слова любви, признательности, благодарности и безысходности ситуации, когда из жизни безвременно уходит добрый человек, высочайший профессионал, без которого на Земле становится менее правильно и более пусто. Но след его на нашей Планете и в нашей любимой России останется навсегда. В его семье, в его друзьях, в его многих коллегах и учениках. Царствие Небесное, Николай! Вечная память Тебе, родной!

Взято отсюда.

новости горного алтая , новости алтая и барнаула ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

В алейском детсаду поблагодарили Александра Терентьева за восстановление зарплат

10.01.2024

 Новости Барнаул

Журнал «Народы и религии Евразии» включен в международную базу Scopus

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском музыкальном театре обновят звуковое оборудование

10.01.2024

 Новости Барнаул

Как и когда в 2024 году будут проводить государственные экзамены

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае объявлен новый штормпрогноз

10.01.2024

 Новости Барнаул

В Правительстве Алтайского края приняли решение из-за непогоды ввести режим повышенной готовности

10.01.2024

 Новости Барнаул

Алтайский край настигнет ураганный ветер до 118 км/ч

10.01.2024

 Новости Барнаул

Житель Бийского района напал на фельдшера

10.01.2024

 Новости Барнаул

Обвиняемый в убийствах Виталий Манишин останется под стражей до весны

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix