В Барнауле простились с ветераном органов прокуратуры России Николаем Макеевым

Источник фото: Валерий Шутов SM News

9 января — ИА SM.News. Николай Николаевич Макеев с 1996 до 2019 года проходил службу в органах прокуратуры Российской Федерации. Последние 5 лет возглавлял кафедру «Прокурорское дело» в филиале РАНХиГС в Алтайском крае.

7 января 2024 года, в возрасте 60 лет, Николай Макеев перешёл в другой мир в результате сердечного приступа.

По словам прокурора Алтайского края в отставке Юрия Федоровича Параскуна: «Не будучи глубоко погруженным в знания Православия, слышал, что упокоившиеся в Рождество Христово и Пасху попадают в Царствие Божие без необходимых в Верховном Царстве процедур. Напрямую! Уверен, что для Николая Макеева, прожившего действительно праведную жизнь, это правило применимо несомненно».

Траурные обряды прошли сегодня в Барнауле в память о бывшем руководителе кадровой службы Прокуратуры Алтайского края, затем получившего закалку в должностях заместителя прокурора Республики Хакасия, Республики Алтай — Николае Николаевиче Макееве.

Источник фото: Валерий Шутов SM News

На городском Черницком кладбище состоялись похороны. Поминки прошли в здании РАНХиГС при поддержке ректора алтайского филиала Игоря Панарина. Николая Макеева вспоминали коллеги по прокуратуре и преподаватели виднейшего российского вуза. В каждом слове звучали слова любви, признательности, благодарности и безысходности ситуации, когда из жизни безвременно уходит добрый человек, высочайший профессионал, без которого на Земле становится менее правильно и более пусто. Но след его на нашей Планете и в нашей любимой России останется навсегда. В его семье, в его друзьях, в его многих коллегах и учениках. Царствие Небесное, Николай! Вечная память Тебе, родной!

Взято отсюда.

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