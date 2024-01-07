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В Барнауле проведут экспресс-уроки игры на редких музыкальных инструментах

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В Барнауле проведут экспресс-уроки игры на редких музыкальных инструментах

Музыкальный инструмент. Струны. Искусство Фото: Unsplash.com

Барнаульцев и гостей города приглашают на быстрые мастер-классы по игре на редких музыкальных инструментах в Доме народного творчества

8 января в выставочном зале Алтайского государственного Дома народного творчества проведут экспресс-уроки игры на редких музыкальных инструментах.

Мастер-классы игры на гуслях, виброфоне и других редких музыкальных инструментах проведет народный мастер Алтайского края Александр Гнездилов, сообщили в правительстве региона.

Посетители Дома народного творчества также смогут увидеть экспозицию “Алтай новогодний”, где представлены работы именитых мастеров из Волчихинского, Змеиногорского, Третьяковского, Чарышского районов, Рубцовска и Барнаула.

В праздничные дни выставка работает с 11 до 18 часов. Вход свободный.

Взято отсюда

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