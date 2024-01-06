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В Барнауле провели кибертурнир «Кубок Деда Мороза» для любителей игры «Майнкрафт»

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В Барнауле провели кибертурнир «Кубок Деда Мороза» для любителей игры «Майнкрафт»

В детском технопарке Алтайского края «Кванториум 22» уже второй год подряд собирают юных игроков.

В малых дозах и под руководством взрослых компьютерные игры способны развивать мышление и творчество. «Майнкрафт» – самая продаваемая игра в истории, её купили 300 миллионов раз. Барнаульские школьники тоже любят этих персонажей, говорят, здесь много вариантов для творчества. Можно создать свой собственный мир по принципу песочницы. Организатор турнира Данил Томин рассказывает, что именно в этой игре легко задать свои настройки, чтобы за короткое время проверить, кто на что способен. Навыки, которые оттачивают игроки, применимы и к реальной жизни. Например, стратегическое мышление, скорость реакций, творчество. В этот раз собрались 44 участника, в основном те, кто занимается в «Кванториуме 22», но были и новые люди. Может, понравится атмосфера и придут на занятия. В «Кванториуме 22» ждут детей с пяти лет. Тех, кто не может равнодушно пройти мимо компьютера. Есть разные направления – робототехника, виртуальная и дополненная реальность, информационные технологии.

Елена Тарасова

Взято отсюда.

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