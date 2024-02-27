На творческом вечере состоялась презентация трех книг барнаульской поэтессы. Гостям вечера выпала уникальная возможность купить томик стихов с автографом автора

В Барнауле состоялся большой вечер поэзии, который организовали друзья и поклонники творчества Айи Комлянской – дважды номинанта национальной литературной премии “Поэт года” и обладательницы премии Марины Цветаевой за вклад в русскую литературу.

Стихотворения читали сама поэтесса, а также ее подруги и знакомые из женского клуба. Все стихи написаны в творческом порыве, без редактуры, и главное в них – чувства. Многие из них близки практически каждому.

“Одно стихотворение читала – я прям вспоминала отрывки из своей жизни, которые нашли отражение в этих строках. И, так как у меня творческая деятельность, я вижу, как девушки раскрываются в каждом мероприятии. Мы сейчас работаем над тем, чтобы люди читали стихи, чтобы люди проявлялись во время стихотворения, – так легче”, – рассказала участница поэтического вечера Ольга Жуковская.

Профессионалов в этой программе не было совсем. Поэтесса – тоже любитель, но уже получила престижную медаль Марины Цветаевой и дважды стала номинантом национальной литературной премии “Поэт года” в 2022 и 2023 годах. Сейчас все чаще пишет стихи об СВО – многим это откликается.

“Пишу стихотворения различные. Для начала писала о своих, окружающих людях, о друзьях. Потом зашла к соседям. Они следят за моим творчеством. Они смотрели новости, и говорят: “Люба, почему ты не пишешь о СВО?” Я старалась эту тему не трогать, просто потому что для меня эта тема болезненная”, – поделилась поэтесса Айя Комлянская (настоящее имя – Любовь).

Вечер стихов – подарок от автора пенсионерам, женщинам, участникам спецоперации и всем неравнодушным к изящному искусству. Айя считает важным творить благо для других – особенно, когда мир в этом нуждается.

“Мы сначала думали провести это так, местечково, нашим женским клубом “Совершенство” и подружками Айи. Собраться с девочками, просто посидеть, поздравить ее, потому что выпустить сразу за несколько месяцев три книги – это дорогого стоит. Но потом поняли, что хочется большего масштаба, и хочется порадовать как можно больше людей, и предали нашему концерту социальную такую вот платформу”, – отметила организатор презентации книг и поэтического вечера Анна Усова.

Три сборника стихов Айи Комлянской уже вышли в свет. Четвертый готовится к печати. Произведения барнаульской поэтессы Айи можно найти в соцсетях и на сайте “Стихи.ру”.

Взято отсюда