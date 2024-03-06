С сегодняшнего дня специалисты городского управлением ГОЧС и администраций районов проверяют готовность водооткачивающей техники, средств малой механизации и бригад, которые будут задействованы в мероприятиях по ликвидации последствий таяния снега и прохождения паводковых вод в этом сезоне.

Готовность техники к использованию в районах города оценивает заместитель начальника управления ГОЧС города Евгений Терещенко.

Первыми из районов города свои силы и средства на территории базы МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула, ул.Мамонтова,218а представил Центральный район. На смотре были продемострированы спецтехника, мотопомпы и откачивающие насосы, которые будут использованы при оказании помощи населению района для откачки талых и грунтовых вод из дворов, подвалов, погребов и жилых помещений. В этом году для проверки свою технику, в количестве 33 едениц в Центральном районе представили: ООО «БарнаулВодРемСервис», ООО «Сфера+», ИП Богомолов, МБУ «Автодорстрой», Лебяжинская сельская администрация, всего 9 организаций.

Вся осмотренная техника, устройства и оборудование признаны исправными и готовыми к применению.

В соответствии с графиком, до 22 марта комиссия посетит все районы города. Такие смотры проводятся каждый год в начале марта. По результатам проверки комиссия оценит состояние спецтехники, которая уже используется в борьбе с паводком и которую еще только предстоит использовать при активном таянии снега. Часть техники еще задействована в работах по зимнему содержанию, но при установлении постоянных положительных температур будет оперативно переведена на весенне-летнюю эксплуатацию.

Кроме смотра техники в районах города проходят мероприятия направленные на предупреждение локальных подтоплений жилого сектора.

В городском управлении ГОЧС отметили, что подготовка к паводку проводится общими усилиями организаций учреждений, торговыми предприятиями – на прилегающих территориях в своих зонах ответственности.

Спасатели призывают жителей сектора индивидуальной жилой застройки тоже не оставаться сторонними наблюдателями. Необходимо готовить свои придомовые территории к паводковому периоду – очищать от снега и наледи водоотводные канавы, водоперепускные трубы для стока талых вод, рыхлить и вывозить снег со своих участков, делать отсыпку грунтом низменных мест для исключения притока талой воды на свои приусадебные участки и в подпольные помещения. Все эти работы должны быть проведены заблаговременно, и именно силами самих собственников жилья. Меры предпринятые своевременно, помогут хозяевам уберечь собственность от повреждения водой.

Напомним, по вопросам оказания помощи при подтоплении территории нужно обращаться в администрации районов по телефонам:

– Железнодорожный район – 62-56-95;

– Индустриальный район – 47-51-83;

– Ленинский район – 54-44-49;

– Октябрьский район – 24-74-98;

– Центральный район – 63-08-25.

Единая дежурная диспетчерская служба города – 29-91-88.

Взято отсюда