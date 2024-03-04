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В Барнауле проводится противогололедная обработка дорог и тротуаров

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В Барнауле проводится противогололедная обработка дорог и тротуаров

В Барнауле проводится противогололедная обработка дорог и тротуаров

В Барнауле проводится противогололедная обработка дорог и тротуаров

В Барнауле проводится противогололедная обработка дорог и тротуаров

Сегодня, 4 марта, на дорогах и тротуарах работает 130 дорожных рабочих и 60 единиц техники. 

Проводится посыпка дорог противогололедными средствам на пр. Калинина, Комсомольском, Космонавтов, улицах: Профинтерна, Лесокирозаводской, Георгиева, Сухэ-Батора, Энтузиастов, 50 лет СССР, Панфиловцев, Жасминной, Хлеборобной, Геодезической, Попова, Малахова, Солнечной поляне, Мусорского, Куйбышева, Белинского и других участках во всех районах города. 

Особое внимание уделяется обработке спусков и подъемов, перекрестков. Всего для противогололедной обработки с начала зимнего сезона использовано более 44 000 тонн песчано-соляной смеси 15-ти и 20-ти % концентрации и порядка 520 тонн песчано-соляной смеси из отсева дробления. 

На тротуарах по проспектам Калинина, Комсомольскому, Социалистическому, Строителей, улицам Молодежная, Профинтерна, Советская, Лазурная, Сиреневая, Балтийская, Антона Петрова, Георгия Исакова, 42 Краснознаменной Бригады и других участках уличной сети проводится прометание тракторами со щетками, очистка от наледи фронтальными погрузчиками, посыпка противогололедными средствами.

Просим жителей города соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к работе дорожной техники.

Взято отсюда

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