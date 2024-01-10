В Барнауле работает терапевтическая группа для женщин с перинатальными потерями

Потеря нерождённого ребёнка – тяжёлая утрата, с которой не каждая женщина может справиться самостоятельно.
Что делать с невыплаканными слезами? Ведь подавленные и вытесненные чувства никуда не исчезают, а словно бы каменеют в душе. Проработать переживания поможет Динара Маланова, психолог, эмоционально-образный терапевт, действительный член «Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги», организатор терапевтической группы для женщин с перинатальными потерями.
Ася Майорова
Взято отсюда.
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