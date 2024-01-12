В Барнауле работает выставка Николая Клековкина

Выставка Николая Клековкина в Художественном музее Алтайского края называется «Неспроста» и представляет 25 работ. В основном, живописные пейзажи, несколько портретов, а еще огромный резной деревянный поднос, с которым художник попал в «Сборник рекордов Алтайского края».

Давно заметили

Для Клековкина, за плечами которого больше сотни коллективных выставок, в том числе самого высокого всероссийского и международного уровня, это первая персональная экспозиция в главном музее края. Корреспондентам «АП» он скромно объяснил: «Меня случайно искусствоведы выловили и сказали: «Николай Николаевич, не хотите поучаствовать?» А я был как-то не готов. Но они велелизаписаться. Все-таки чтобы выставиться в музее, нужно, чтобы тебя заметили, позвали. Надо дорасти».

На самом деле, искусствоведы и позвали его неслучайно, и заметили давно. Замдиректора музея по науке Наталья Царёва говорит, что, написав о нем однажды небольшую статью, продолжает испытывать восторг, встречаясь с его новыми работами на больших краевых выс- тавках, а ее коллеги годами мечтали собрать и показать эти вещи зрителю. Увы, в нынешних скудных площадях временного здания на улице Горького сделать это невозможно, пришлось отобрать лишь самые знаковые произведения.

Неудивительно, что первые гости вернисажа то и дело благодарили музейщиков, что те повесили их любимую работу. У кого-то это «Утро 1 января», у других – «Небоскрёб», «Покров» 2007 года. Или «Над облаками» 2020-го – в любви к философскому пейзажу с бездонным небом, отразившимся в озере, призналась председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодёжной политике Татьяна Ильюченко, которой он напомнил о детстве и дедушке – заядлом рыбаке.

А председатель Союза художников Алтая Дмитрий Петренко считает настоящей метафизикой то, что в одном маленьком музейном зальчике помещается такое многообразие сюжетов и настроений.

Мастерство композиции

«Его работы можно даже не подписывать на групповых выставках, и все равно специалисты и любители искусства скажут: о, ну это Клековкин», – уверена куратор Евгения Школина. А ее коллега Оксана Сидорова замечает, что пейзажи художника хорошо покупаются с выставок, так что несколько произведений в экспозицию дали частные коллекционеры – например, художник, галерист и общественный деятель Анатолий Щетинин, который принес пейзаж «Небоскрёб».

– Он наполнен воспоминаниями о моей семье. Дело в том, что мой отец, когда приехал в Барнаул в 1951 году, снимал комнату в нынешнем «Русском чае», а в первом барнаульском «небоскребе» тогда был художественный фонд, где работала первым бухгалтером Союза художников моя мама. Я увидел эту работу и выпросил ее у Николая за символическую цену. Но если бы в ней не было тепла, я бы не стал ничего приобретать!

– Пейзаж – его основная тема, а на Алтае это основной жанр, все художники пишут природу, – замечает Оксана Сидорова. – Чем же Клековкин останавливает взгляд? Цветностью, в них есть настоящая живопись. Даже наш Барнаул все видят по-разному, кто-то пишет парадные улицы и знаковые дома, а Николай Николаевич – уходящий город, и некоторых зданий на этих пейзажах уже нет. Он пишет искренне, выбирает сюжеты, которые пропускает через себя. Например, «Баньки» написал недалеко от своего дома.

Искусствовед особо отмечает мастерство композиции Клековкина, его сюжетные и пластические рифмы. Например, в пейзаже «Утро 1 января» оттенки сиреневого пасмурного неба повторяются на стеклах деревянных домов по улице Анатолия, нарядная елка видна в отражении в окне, а новогодние шары рифмуются с пухлыми снегирями, сидящими на кустах на первом плане. В свою очередь их красный цвет повторяется в шарфике девочки, идущей куда-то с мамой. Случайных деталей в работах Клековкина просто нет. Даже упомянутый выше резной поднос-рекордсмен размером метр на полтора под названием «Райские кущи» отмечен этим мастерством композиции.

Найти комара

Если живописи Клековкин учился, будучи студентом самого первого набора Новоалтайского художественного училища у известного мастера Александра Ботева, то абрамцево-кудринскую резьбу по дереву осваивал самостоятельно.

– Я же с детства в частном доме, все время с инструментом, – объясняет художник. – Когда пришел из армии, занимался оформительской работой в торгово-художественных комбинатах, а там на простых вывесках и плакатах не заработаешь, они дешево стоили, поэтому мы включали везде резьбу, чеканку, так и набил руку. Иногда видишь хороших резчиков, а все-таки ремесленных: они не понимают, как скомпоновать так, чтобы взгляд не разлетался, а фокусировался на резьбе. Там же еще в глубину режешь, нужно держать в уме тени, которые могут все испортить…

К слову, рекорд изначально не планировался, просто художнику хотелось поработать с липой и попробовать сделать что-то крупноформатное. «Большой художник – большие работы», – шутит Клековкин. Поднос был выставлен в Барнауле, потом награжден на межрегиональной выставке «Сибирь-XI» в Омске. Кстати, искусствоведы настоятельно советуют зрителям не спешить перед этой работой, полюбоваться переплетениями растительных узоров и попробовать отыскать в них спрятанного… резного комара.

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Взято отсюда.

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