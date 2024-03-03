реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле раскрыли кражу денег в фитнес-центре

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле раскрыли кражу денег в фитнес-центре

Полиция Фото: МВД

Сотрудники полиции выяснили, что деньги украл один из бывших сотрудников и потратил их на личные нужны. Возбуждено уголовное дело

В Барнауле ограбили один из фитнес-центров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Так, управляющий заведением сообщил, что из кассы пропали деньги в размере более 38 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался безработный 20-летний молодой человек.

Оказалось, что подозреваемый ранее работал администратором фитнес-клуба. В какой-то момент он решил похитить деньги из кассы. В отсутствие персонала он похитил деньги и потратил их на личные нужды. Однако парень пообещал возместить ущерб.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении молодого человека избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее барнаулец выкрал посылки с маркетплейса при выгрузке из машины.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Ми-ми лапки, «дамские угодники». 11 идей, куда сходить в Барнауле на ближайшей неделе

Altapress.ru придумал, как провести эту неделю, чтобы не заскучать: посмотреть…

Узнать больше
Два непримечательных здания изменят до неузнаваемости в Барнауле

Два непримечательных здания изменят до неузнаваемости в Барнауле

На градостроительном совете в Барнауле показали возможное преображение двух зданий…

Узнать больше
Завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков по улице Петра Сухова, 34 обсудили на выездном совещании

Завершение строительства многоквартирного дома с участием дольщиков по улице Петра Сухова, 34 обсудили на выездном совещании

Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров провел выездное рабочее…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp