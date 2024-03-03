Полиция Фото: МВД

Сотрудники полиции выяснили, что деньги украл один из бывших сотрудников и потратил их на личные нужны. Возбуждено уголовное дело

В Барнауле ограбили один из фитнес-центров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Так, управляющий заведением сообщил, что из кассы пропали деньги в размере более 38 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Им оказался безработный 20-летний молодой человек.

Оказалось, что подозреваемый ранее работал администратором фитнес-клуба. В какой-то момент он решил похитить деньги из кассы. В отсутствие персонала он похитил деньги и потратил их на личные нужды. Однако парень пообещал возместить ущерб.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении молодого человека избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее барнаулец выкрал посылки с маркетплейса при выгрузке из машины.

Взято отсюда