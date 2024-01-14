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В Барнауле разбили «нос» белорусскому трамваю: в «Горэлектротрансе» заявили, что повреждения несерьезные

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Трамваи должны были выйти на линию в конце прошлого года

В Барнауле разбили «нос» белорусскому трамваю: в «Горэлектротрансе» заявили, что повреждения несерьезные

В Барнауле разбили новенький белорусский трамвай. Партия еще не успела выйти на линию. Снимки битого красного бедняги появились в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

— Развал, разруха, запчастей нет. Людей нет. Работать некому. Ни водителей, ни кондукторов, ни слесарей, — написала автор снимков.

В «Горэлектротрансе» быстро отреагировали на пост. Главный инженер Александр Возный на видео для телеграм-канала МЦУ Барнаула сказал:

— При выполнении маневровочных работ был незначительно поврежден один из вагонов. В данный момент предприятие располагает запчастями, в ближайшее время вагон будет восстановлен и выпущен на линию. Проводятся техосмотр и страхование вагонов. На следующей неделе планируем провести стажировку водительского состава. После всех процедур начнется перевозка пассажиров.

Точную дату Возный не назвал.

Напомним, новые трамваи должны были выйти на линию до конца 2023 года. Однако сроки постоянно сдвигались по разным причинам. Десять новых вагонов, которые горожане ждут уже около года, стоят 716 миллионов рублей.

Пока жители краевой столицы пользуются старым транспортом. Так, некоторым вагонам, на которых сейчас вынуждены ездить барнаульцы, уже больше 40 лет. Они часто ломаются, и ездить в них холодно.

Взято Источник
15.01.2024

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