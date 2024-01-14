В Барнауле разбили новый белорусский трамвай еще до выхода на линию

После восстановления трамвай выпустят на маршрут для перевозки пассажиров

В Барнауле еще до выхода на маршрут разбили новый белорусский трамвай, сообщает “Толк”.

Уточняется, что вагон на буксире повредился во время выполнения маневровочных работ. Сейчас его ремонтируют специалисты “Горэлектротранса” за счет средств предприятия.

После восстановления трамвай выпустят на линию. Все запчасти для его ремонта на предприятии имеются.

Напомним, ранее краевые власти закупили для Барнаула современные, модернизированные низкопольные трамваи. Их изготовили в Белоруссии.

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Взято отсюда