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В Барнауле разгулявшийся ветер сдувает профнастил с крыши

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В Барнауле разгулявшийся ветер сдувает профнастил с крыши

Листы сдуло с крыши Фото: "Инцидент Барнаул"

С одного из зданий на Калинина ветром сдувает металлические листы. Барнаульцы переживают, что кто-нибудь из прохожих может пострадать

В Барнауле к вечеру 10 марта, как и обещали синоптики, усилились порывы ветра. По краю местами ветер может достигать 17-22 м/с.

По словам горожан в Telegram-канале “Инцидент Барнаул”, с крыши на проспекте Калинина, 14 уносит металлические листы.

“Крышу делали и оставили их наверху. Будьте аккуратнее”, – предупреждают барнаульцы.

Завтра, 11 марта, в краевой столице ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможны гололедные явления.

Взято отсюда

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