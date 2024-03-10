реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле разгулявшийся ветер сдувает профнастил с ремонтируемой крыши

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле разгулявшийся ветер сдувает профнастил с ремонтируемой крыши

Фото: "Инцидент Барнаул"

С одного из зданий на Калинина ветром сдувает металлические листы. Барнаульцы переживают, что кто-нибудь из прохожих может пострадать

В Барнауле к вечеру 10 марта, как и обещали синоптики, усилились порывы ветра. По краю местами ветер может достигать 17-22 м/с.

По словам горожан в Telegram-канале ” Инцидент Барнаул “, с крыши на проспекте Калинина, 14 уносит металлические листы.

Крышу делали и оставили их наверху. Будьте аккуратнее“, – предупреждают барнаульцы.

Завтра, 11 марта, в краевой столице ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможны гололедные явления.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай , новости республики алтай сегодня свежие ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Более трех миллионов россиян проголосуют на выборах президента не…

Столько человек воспользовались сервисом “Мобильный избиратель” Человек, опускающий бюллетень в…

Умер президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский

Ему было 73 года Свеча / Фото: pxhere.com/ru/photo/1190656 На 74-м…

Названы факторы, увеличивающие риск смерти у женщин

Исследователи выделили два пункта Весы и метр / Фото: pxhere.com/ru/photo/949771…

Сергея Безрукова освистали на турнире по фигурному катанию в…

Ему не понравилось то, что спортсмен изображал “алкоголика” Коньки на…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp