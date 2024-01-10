Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Барнауле разыскивают пропавшего под Новый год молодого мужчину

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Барнауле разыскивают пропавшего под Новый год молодого мужчину

Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org

О местонахождении мужчины ничего неизвестно еще с 28 декабря. Жителей края просят обратить внимание на ориентировку по поиску

В Барнауле бесследно исчез 35-летний Андрей Кокорин. Помощи в поисках просят волонтеры краевого отряда “ЛизаАлерт”.

Мужчина пропал еще 28 декабря 2023 года.

  • Приметы: рост 180 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие.
  • Был одет: темно-серая куртка, светло-коричневые ботинки, темно-синяя шапка.

В Барнауле разыскивают пропавшего под Новый год молодого мужчину

Пропавший Андрей Кокорин Фото: vk.com/la_altay

В 2023 году поисковики получили 573 заявки на поиск людей в Алтайском крае. Большинство нашли живыми.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В больнице Барнаула нахамили пациентке и отказались кормить: в Минздраве ответили, что ей нужно меньше есть

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле перекроют улицу и отключат холодную воду в домах: адреса

10.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские власти повысили взносы на капремонт

10.01.2024

 Новости Алтай

В центре Барнаула автобус «лбом» врезался в грузовик: пострадала женщина

10.01.2024

 Новости Алтай

Врачи говорят о тридемии из-за гриппа, ковида и ОРВИ: что это и чем она опасна

10.01.2024

 Новости Алтай

«Не нужно расслабляться». Эксперты рассказали, как будет меняться ключевая ставка в 2024 году

10.01.2024

 Новости Алтай

«Мы находимся под угрозой». Что такое «подольский синдром» и почему ледяной коллапс Подмосковья может повториться по всей стране

10.01.2024

 Новости Алтай

Олимпиада, выборы президента и немного «Смуты»: 28 самых ожидаемых событий 2024 года

10.01.2024

 Новости Алтай

Лондон Андрея Сычева. Как живет солдат, ставший тяжелым инвалидом после издевательств в армии

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix