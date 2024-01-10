Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org
О местонахождении мужчины ничего неизвестно еще с 28 декабря. Жителей края просят обратить внимание на ориентировку по поиску
В Барнауле бесследно исчез 35-летний Андрей Кокорин. Помощи в поисках просят волонтеры краевого отряда “ЛизаАлерт”.
Мужчина пропал еще 28 декабря 2023 года.
- Приметы: рост 180 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие.
- Был одет: темно-серая куртка, светло-коричневые ботинки, темно-синяя шапка.
Пропавший Андрей Кокорин Фото: vk.com/la_altay
В 2023 году поисковики получили 573 заявки на поиск людей в Алтайском крае. Большинство нашли живыми.
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