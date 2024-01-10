Компас. Поиски. Пропавшие Фото: phonoteka.org

О местонахождении мужчины ничего неизвестно еще с 28 декабря. Жителей края просят обратить внимание на ориентировку по поиску

В Барнауле бесследно исчез 35-летний Андрей Кокорин. Помощи в поисках просят волонтеры краевого отряда “ЛизаАлерт”.

Мужчина пропал еще 28 декабря 2023 года.

Приметы: рост 180 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: темно-серая куртка, светло-коричневые ботинки, темно-синяя шапка.

Пропавший Андрей Кокорин Фото: vk.com/la_altay

В 2023 году поисковики получили 573 заявки на поиск людей в Алтайском крае. Большинство нашли живыми.

Взято отсюда