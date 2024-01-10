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В Барнауле разыскивают пропавшего под Новый год молодого мужчину

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В Барнауле разыскивают пропавшего под Новый год молодого мужчину

Фото: phonoteka.org

О местонахождении мужчины ничего неизвестно еще с 28 декабря. Жителей края просят обратить внимание не ориентировку по поиску

В Барнауле бесследно исчез 35-летний Андрей Кокорин. Помощи в поисках просят волонтеры краевого отряда ” ЛизаАлерт “.

Мужчина пропал еще 28 декабря 2023 года.

  • Приметы: рост 180 см, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие.
  • Был одет: темно-серая куртка, светло-коричневые ботинки, темно-синяя шапка.

    • Пропавший Андрей Кокорин Фото: vk.com/la_altay

    В 2023 году поисковики получили 573 заявки на поиск людей в Алтайском крае. Большинство нашли живыми.

    Взято отсюда.

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