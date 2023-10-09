Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

ДТП случилось на Павловском тракте, недалеко от остановки “Автоцентр ЗиЛ”. Мужчина получил серьезные травмы, ему потребовалась госпитализация

В Барнауле автомобиль сбил человека на Павловском тракте, 50б, но водитель предпочел скрыться с места аварии. Его разыскивают.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, ДТП произошло 7 октября около 5.00. Неизвестный автомобиль сбил мужчину 36 лет, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Пешеход получил травмы, его доставили в городскую больницу №1 и госпитализировали.

Всех, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить в Госавтоинспекцию Барнаула по телефону 391-090, 393-605.

Ранее в Рубцовске водитель грузовика насмерть сбил пожилую женщину.

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