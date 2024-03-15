Некоторые стены в квартире выполнены в форме полукруга. В квартире есть отдельная чилаут-зона возле панорамного окна с мягким круглым креслом и обилием зелени

В Барнауле за 18 млн рублей продают трехкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом в элитном доме. В светлом интерьере квартиры присутствуют колонны и роскошные люстры. Объявление опубликовано на avito.

В квартире площадью 113 “квадратов” оборудована отдельная гардеробная, лоджия, а ванная комната выполнена из камня. Установлена современная техника, также встроены дополнительные осветительные приборы.

Продавец отмечает, что по всему периметру дома установлена система видеонаблюдения. Также в нем есть консьерж, подземный паркинг, а сама территория охраняется.

Ранее сообщалось, что в закрытом барнаульском комплексе продают просторный двухэтажный таунхаус с камином. Панорамные окна выходят на обе стороны, с одной из которых видна березовая роща.

Взято отсюда