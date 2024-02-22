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В Барнауле рядом с купеческим особняком предлагают построить отель вместо паркинга

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В Барнауле рядом с купеческим особняком предлагают построить отель вместо паркинга

Гостиница Фото: freepik.com

Участок, найденный для гостиницы, входит в проект планировки туристического кластера и зарезервирован под строительство паркинга. Но пока здесь только гаражи и “сад” камней

В историческом центре краевой столицы предлагают пересмотреть застройку небольшого участка земли на улице Никитина. Речь идет о территории между особняком Ворсиных начала XX века и жилым домом 1950-х годов постройки. Здесь планировали возвести паркинг на 120 машино-мест, но “отельная” компания предложила более туристическое применение – строительство гостиницы.

Общественные обсуждения

Взято отсюда

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