Специализированная организация проводит обследование конструкции здания. После получения заключения власти примут решение о дальнейших действиях

В Барнауле обрушилась часть фасада пятиэтажки на проспекте Строителей, 4 и грозят рухнуть балконы. На месте ЧП побывал глава города Вячеслав Франк с подчиненным и начальником управления ГО ЧС Владимиром Драчевым, сообщили в пресс-центре мэрии.

Гипсовые декоративные элементы обрушились на тротуар 19 марта. Фрагменты оперативно убрали, а опасную зону огородили лентой. Также установлено, что на уровне пятого этажа сыпется кирпичная кладка и декоративный слой в зоне двух балконов. Есть риск их обрушения.

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