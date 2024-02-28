В Алтайском крае уже есть несколько площадок для просветительских проектов. В этом году планируют открыть новые пространства

Генеральный директор российской организации “Знание” Максим Древаль с рабочим визитом прилетел в Барнаул. В педагогическом университете он встретился со студентами и активом краевого подразделения просветительского общества.

На встрече он рассказал о значимости работы общественной просветительской организации.

“Мы ставим перед собой задачу увеличить престиж и значимость в целом просветительской деятельности. И это нам тоже удается – 43% людей, молодых людей в нашей стране, что особенно ценно, считают просветительскую деятельность высоко престижной. И за полгода этот показатель увеличился на 11%”, – говорит Древаль.

“Знание” ежегодно проводит сотни мероприятий для молодёжи: выступления людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, научные батлы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам быть услышанными и найти свою аудиторию. Причем лекторы – люди самых разных профессий и возрастов. Кстати, иностранные граждане тоже принимают участие в проектах.

“Очень важными проектами являются подготовка лекторов для взаимодействия с аудиторией. Аудитория разная: это и производственные коллективы, и силовые структуры, это и школьные коллективы, и студенческие. То есть возрастной профессиональный состав участников нашего партнерства, нашего сотрудничества очень разный. И подготовить лекторов, для того, чтобы они могли корректно, правильно, доступно донести эту информацию – это тоже одна из задач общества “Знание”, – отмечает ректор АлтГПУ, председатель Алтайского отделения общества “Знание” Ирина Лазаренко.

Региональные отделения общества действуют по всей стране – в 89 субъектах Российской Федерации.

“Деятельность в Алтайском крае на самом деле очень обширная, потому что во всех федеральных проектах абсолютно принимают участие жители, и могу даже сказать, что регион входит в десятку самых активных, самых масштабных по просветительской деятельности, что конечно, вдвойне приятно”, – говорит Максим Древаль.

На сегодняшний день краевым обществом организовано несколько площадок для проектов – это педуниверситет, библиотека имени Шишкова, локации в наукограде. Новые пространства для просвещения жителей в этом году планируют открыть в Славгороде, Камне-на-Оби и Рубцовске.

Взято отсюда