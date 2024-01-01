В Барнауле с 1 января подорожал проезд на некоторых маршрутах

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Повышение цен на проезд обусловлено увеличением трат на обслуживание транспорта. Кроме того, возникла необходимость прибавки зарплаты сотрудникам

В Барнауле стоимость проезда в общественном транспорте увеличилась на нескольких нерегулируемых маршрутах. Так, с 1 января за проезд придется отдать 35 рублей, сообщает Amic.ru .

Повышение коснулось маршрутов №18, 27, 58, 50 и 65. По информации перевозчиков, такое решение связано с подорожанием запчастей и шин (около 30-35%), а также дизтоплива (35%).

Ранее сообщалось, что проезд может увеличиться и на других маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам. Так, цены могут повыситься до 35 рублей на направлениях №6, 41, 78, 32, 54, 47, 76, 51, 59, 120, 77, 121, 144, 29.

Взято отсюда.

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