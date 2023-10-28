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В Барнауле с концертом выступят чемпионы Высшей лиги КВН

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В Барнауле с концертом выступят чемпионы Высшей лиги КВН

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Команда «Дети лейтенанта Шмидта» отметит на сцене 25-летие своего триумфа в Клубе весёлых и находчивых.

Источник фото: unsplash.com

В Государственной филармонии Алтайского края состоится большой концерт знаменитой команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта», об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Петр Винс, Виталий Гасаев, Дмитрий Никулин и Александр Фёдоров представят зрителям программу, посвящённую 25-летию победы в Высшей лиги КВН.

«Дети Лейтенанта Шмидта» стали известны широкой публики в 1998 году, после попадания в сезон Высшей лиги клуба весёлых и находчивых, которая транслируются в эфире федерального канала. В свой первый сезон ДЛШ удалось завоевать победу и любовь миллионов зрителей. В том же году команда получила одну из самых значимых наград клуба — «Большой КиВиН в золотом» В 1999 и 2001 годах команда становилась обладателем «Летнего кубка КВН».

Концерт легендарного коллектива состоится 5 ноября 2023 года в 18:30. Юмористы в рамках концерта приготовили номера из своей золотой коллекции и новые миниатюры.

город Горняк

Взято отсюда

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