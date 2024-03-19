В Барнауле с размахом прошли масленичные гуляния вместе с БПЗ

Жители повеселились и проводили зиму с напитками Барнаульского пивоваренного завода

Масленица с БПЗ

В парках Барнаула в минувшие выходные весело отпраздновали Масленицу. Для гостей праздника подготовили разные развлекательные программы, а участие принял один из ведущих производителей Алтайского края – Барнаульский пивоваренный завод.

Масленица с БПЗ

Всего на нескольких площадках города собрались тысячи барнаульцев. Самое масштабное празднование прошло в «Лесной сказке» и «Изумрудном». Горожане приходили на праздник в хорошем настроении, с радостью принимали участие в народных забавах и соревновались в перетягивании каната и других интересных конкурсах.

Масленица с БПЗ

К слову, Барнаульский пивзавод тоже подготовил программу для барнаульцев, а в качестве призов участникам вручили упаковки тонизирующего «АйЧая» всей вкусовой линейки. Как заметили барнаульцы, напиток обладает насыщенным вкусом и подойдет даже худеющим, так как содержит немного калорий.

Масленица с БПЗ

А для самых маленьких барнаульцев приготовили «АйЧай»-боулинг. Конечно, и дети не ушли без призов.

Масленица с БПЗ

Завершился праздник по традиции сожжением чучела, а напитки Барнаульского пивоваренного завода получили высокие оценки от жителей города за яркий и гармоничный вкус.

Рекламодатель: ОАО "Барнаульский Пивоваренный завод" ИНН 2222010839

Взято отсюда

19.03.2024